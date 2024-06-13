السفارة السويسرية والصليب الأحمر تسلطان الضوء على المبادئ الإنسانية

الوكيل الاخباري - افتتحت السفارة السويسرية لدى الأردن والعراق بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عمان مساء أمس، معرض صور "حوارات حول الإنسانية" بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لاتفاقيات جنيف لعام 1949.

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وحضر حفل الافتتاح الذي أقيم في المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة، مسؤولون حكوميون ومختصون وخبراء في المجال الإنساني، وطلاب جامعات وممثلون عن المجتمع المدني والحكومة والمجتمع الدبلوماسي والمنظمات المحلية والدولية والفنانين ووسائل الإعلام.