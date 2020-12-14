السفارة الصينيّة في الأردن تتبرّع بـ 50 ألف دينار لمؤسسة ولي العهد

الوكيل الاخباري -

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أعلنت سفارة جمهورية الصين الشعبية بعمان اليوم الاثنين، عن تقديم دعم مالي بقيمة 50 ألف دينار لصالح مؤسسة ولي العهد من اجل لمساعدتها على تنفيذ برامجها في ظل الظرف الاستثنائي الحالي الذي تمر به المملكة والعالم، مع جائحة فيروس كورونا المستجد.وبيّنت السفارة أن الدعم المقدّم يأتي ايماناً منها بأهميّة ودور مؤسسة ولي العهد في تقديم الدعم للشباب الأردني، من خلال تمكينهم وتعزيز قدراتهم، وتأهيلهم ليكونوا عناصر فاعلة بشكل إيجابي في الأردن، خاصّة الشباب في المحافظات. من جهتها، وجّهت المؤسسة الشكر للسفارة الصينيّة، مبيّنة أن الدعم المالي سينفق ضمن منهجية شفافة تهدف للمساهمة في استدامة أعمال ومبادرات المؤسسة، خاصّة ما يتعلّق بشراء أجهزة كمبيوتر محمول (لاب توب) لطلاب جامعة الحسين التقنية، إحدى مبادرات المؤسسة، بالإضافة إلى شراء أجهزة محمول وتابلت بمواصفات عالية لتدعم الطاقم التدريسي في الجامعة. وأوضحت المؤسسة أن عمليات الشراء من خلال عطاء رسمي يطرح في السوق المحلي وضمن تعليمات الشراء الرسمية.وفي السياق، قال القائم بأعمال السفارة الصينيّة ليو زنغ شيان، إن التبرعات تعكس اهتمام الحكومة الصينيّة بالطلبة الأردنيين وحصولهم على التعليم عن بعد، كما تعكس الصداقة بين البلدين. وأشاد بجهود المؤسسة وعلى رأسها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في دعم وتعزيز دور الشباب والمحتاجين في مختلف مناطق المملكة بعمليّة التنمية.وأكد ليو أننا في مواجهة كوفيد – 19 تبادلت الصين والأردن الدعم، وكافحنا المرض جنباً إلى جنب، ودعمت الحكومة الصينيّة الأردن لتنفيذ العديد من المشروعات التنمويّة، وتتطلع إلى تعزيز التعاون الثنائي مع الأردن في عدّة مجالات. وقال إن العلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين تدفع باتجاه تعزيز التعاون في مختلف المجالات وبخاصّة التنمويّة، وتمكين الفئات الأقل حظاً من التمتع بجودة التعليم عن بعد والمشاركة بشكل فاعل.