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الثلاثاء، 28-11-2023 11:03 ص

السفارة العمانية تحيي الذكرى الـ53 لاستقلال السلطنة

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الوكيل الاخباري - أحيت السفارة العمانية في المملكة، مساء أمس الاثنين، الذكرى الـ 53 لاستقلال سلطنة عمان الشقيقة.

وحضر الحفل الذي أقيم في فندق الفورسيزنز، رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، ووزير الدولة وجيه عزايزة، ومدير المراسم في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سامي غوشة، وعدد من المسؤولين والدبلوماسيين والصحفيين والمدعوين.

ووصف السفير العماني فهد بن عبدالرحمن العجيلي، العلاقات بين البلدين بأنها تاريخية أخوية عميقة تتميز بالتعاون المشترك في جميع المجالات.

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