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الإثنين، 26-12-2022 11:04 ص

السفارة المغربية: يمكن للأردنيين الحصول على التأشيرة إلكترونيا

المغرب


الوكيل الاخباري - قالت السفارة المغربية في عمان، إنه تقرر استفادة المواطنين الأردنيين من التأشيرة الإلكترونية للدخول إلى المملكة المغربية، اعتبارا من 10 كانون الثاني المقبل.

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وأكدت السفارة، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن هذا القرار جاء في إطار العلاقات المتميزة بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وفي إطار تعزيز العلاقات بين الشعبين الشقيقين.


وأضافت أن التأشيرة الإلكترونية هي تصريح شخصي يسمح بالوصول والإقامة على الأراضي المغربية، حيث يتعين على الأردنيين تقديم طلباتهم عبر نظام إدارة التأشيرات الإلكتروني المُعد لهذا الغرض: www.access-maroc.ma.


 




 

 


 

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