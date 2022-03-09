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الأربعاء، 09-03-2022 04:45 م

السفارة المكسيكية تحتفل بيوم المرأة العالمي

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الوكيل الإخباري - احتفلت سفارة المكسيك في الأردن، مساء أمس الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بمشاركة منظمات دولية ومحلية تكافح من أجل حقوق المرأة، وتحقيق المساواة بين الجنسين.

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وأكد السفير المكسيكي، روبيرتو ودريغيز هيرنانديز، خلال الحفل، التزام سفارة المكسيك بمواصلة تعزيز تنمية المرأة المكسيكية والأردنية، وفتح المجالات المختلفة لتمكينها وتنميتها من أجل النهوض بمجتمعات أفضل في كلا البلدين، اللذين يتفقان في الرؤية لتعزيز دور المرأة وتمكينها.


وجرى خلال الحفل تزيين مقر السفارة باللون الأرجواني الذي يعبر عن تمكين المرأة


 




 

 


 

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