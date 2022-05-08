السفارة النمساوية تستضيف حفلا موسيقيا لجوقة أبناء فيينا

الوكيل الاخباري - استضافت السفارة النمساوية في عمان، مساء أمس، حفلاً موسيقياً في عمان لجوقة أبناء فيينا، بحضور وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح.



وتعد جوقة أبناء فيينا، واحدة من أشهر الجوقات في العالم ولها تاريخ في تعليم الأطفال لأكثر من 500 عام، حيث يقدم المغنون صغار العمر في الكورال مساهمات اجتماعية مهمة من خلال مشاريع التوعية والعمل الخيري، مثل مشروع "الموسيقى من أجل الأمل" في الأردن.

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