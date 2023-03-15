السفارة اليابانية تقلد أكاديميا اردنيا وساما يابانيا

الوكيل الإخباري - قلدت السفارة اليابانية مساء أمس، الدكتور المهندس محمد أبو دية معتوق، الأستاذ بكلية الهندسة والتكنولوجيا في جامعة البلقاء التطبيقية، وسام الشمس المشرقة من طبقة الأشعة الذهبية مع وشاح العنق الياباني.

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وقالت السفارة في بيان اليوم الأربعاء، إن الدكتور معتوق بادر بإطلاق الجمعية الأكاديمية الأردنية اليابانية عام 2004، ولم يدخر جهداً في تعزيز التبادل الأكاديمي والتفاهم المتبادل بين الأردن واليابان.



وحضر حفل التقليد العديد من الضيوف من بينهم وزراء سابقون ومسؤولون رفيعو المستوى في المجال الأكاديمي احتفاءً بتقليد معتوق للوسام، وتعزيزا للعلاقات اليابانية الأردنية.





