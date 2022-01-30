السفارة اليمنية بعمان تدين استهداف ميليشيا الحوثي لمطار مأرب

الوكيل الاخباري - دانت السفارة اليمنية في عمان، استهداف مليشيات الحوثي الإرهابية حي المطار بمدينة مأرب، بصاروخ باليستي نتج عنه حسب المعلومات الأولية الواردة من المستشفيات والسلطة المحلية سقوط 28 ضحية بينهم 5 أطفال وامرأتان منهم على الأقل 5 شهداء.



وأكدت في بيان صحافي وزعته اليوم صادر عن وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن ادانة استهداف المليشيات أحد المنازل في قرية الحبيل بمديرية جبل حبشي بمحافظة تعز بقذيفة هاون .

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