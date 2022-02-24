السفيرة الأوكرانية تدعو الأردنيين والعالم إلى إدانة "العدوان الروسي"

الوكيل الاخباري - وجهت السفيرة الأوكرانية في الأردن ميروسلافا شيرباتيوك عبر الصفحة الرسمية للسفارة على الفيسبوك نداءً الى العالم المتحضر وجميع الدول الشريكة لأوكرانيا وبما فيهم الأردن الى اظهار ادانتها بكل حزم للعدوان الروسي الغاشم الذي تتعرض له من قبل روسيا الاتحادية، مطالبة الجميع تقديم الدعم الشامل لأوكرانيا إنسانيًا وسياسيًا وعسكريًا. اضافة اعلان





وحثت السفيرة مارسلافا كل مواطن أوكراني في الأردن وشعب الأردن اجمع على إسماع صوته وإظهار موقفه المدني والإنساني كي ترى روسيا أن العالم متوحد ومتحالف مع أوكرانيا.



وأكدت السفيرة ان أوكرانيا ستبقى، وسوف يتحمل المعتدي عواقب أفعاله.. "المجد لأوكرانيا والمجد للأبطال!"



وتعليقًا على الاحداث الراهنة قالت السفيرة ان القوات المسلحة الروسية شنت اليوم ، الساعة الخامسة صباحًا بتوقيت كييف، هجومًا شاملاً على أوكرانيا من عدة محاور في انتهاك خطير لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الثنائية والمواثيق الدولية.



وقالت السفيرة ان القوات المسلحة الأوكرانية تخوض معاركة ضروسة ضد القوات المعادية من أجل حماية وطننا ومواطني أوكرانيا؛ وستستمر المعركة من أجل أوكرانيا حتى آخر قطرة دم امام المعتدي الروسي؛ وانه سيتم إيقاف العدو مهما كان الثمن.



واكدت ميرسلافا ان أوكرانيا وحلفاؤها، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الشريكة الأخرى منخرطون بنشاط في تشكيل جبهة دولية موحدة و فعالة للوقوف امام العدوان الروسي، وان المعركة الجارية سوف تكون لها ردود الفعل الملموسة في كافة أنحاء العالم، ولن يكون هناك مجال لتلاشي اهمية الأزمة الحالية؛ وعلى عكس من جهودنا من أجل السلام خلال الأشهر الماضية، فلقد اختارت روسيا الحرب وتسعى لتقسيم العالم من جديد وزعزعة امنه واستقراره.



