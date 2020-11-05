السفيرة البريطانية تؤكد دعم بلادها للانتخابات البرلمانية في الأردن

الوكيل الاخباري -

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عبرت سفيرة بريطانيا لدى الأردن، بريدجيت بريند، عن دعم بريطانيا للانتخابات البرلمانية الأردنية التي ستقام في العاشر من تشرين الثاني الحالي.وأشارت السفارة البريطانية، في بيان صحافي، اليوم الخميس، أن بريند التقت أمس برئيس الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة، مشيرة إلى أن بريطانيا تقدم 500 ألف جنيه إسترليني للهيئة المستقلة للانتخاب دعما لعملية الاقتراع.وبينت أن دعم بريطانيا للهيئة المستقلة للانتخاب يشمل المعدات الضرورية للمساهمة في ضمان سير الانتخابات بطريقة سلسة والتواصل للمساهمة في بناء الوعي والفهم حول العملية الانتخابية وإشراك 7500 متطوع من فئة الشباب للمساهمة في دعم العملية الانتخابية.وقالت السفيرة بريدجيت بريند: "يسعدني تقديم بريطانيا الدعم المالي للهيئة الأردنية المستقلة للانتخاب لإجراء الانتخابات البرلمانية هذا العام إنها جزء مهم من العملية الديمقراطية في الأردن" مرحبة بشكل خاص بتركيز الهيئة المستقلة للانتخاب على تشجيع مشاركة جميع المواطنين في هذه الانتخابات.