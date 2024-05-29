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الأربعاء، 29-05-2024 02:15 م

السفيرة الرواندية تطلع على تجربة المدن الصناعية الأردنية

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الوكيل الإخباري - أشادت سفيرة مملكة رواندا بعمان اوروجيني باكوراموستا بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه التجربة الأردنية في مجال المدن الصناعية الأردنية وما تقدمه من فرص استثمارية وخدمات مساندة لتهيئة البيئة الاستثمارية لاستقطاب الاستثمارات الصناعية إليها.

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وبحسب بيان لشركة المدن الصناعية الأردنية اليوم الأربعاء اكدت السفيرة باكوراموستا خلال لقائها رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور لؤي سحويل ومديرها العام عمر جويعد في مدينة الموقر الصناعية، يرافقها المستشار الأول في السفارة جو يوزايل، أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة وروندا في مجال تطوير المدن الصناعية.


وأكدت السفيرة باكوراموستا أهمية البناء على مخرجات الزيارة الملكية التي قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رواندا مؤخرا والتي جرى على خلالها توقيع عدة اتفاقيات للتعاون الثنائي وما تبعها من توصيات لمنتدى التعاون الأردني الرواندي الذي عقد في عمان مؤخرا.


من جانبه أشار سحويل إلى النهضة الشمولية التي تقودها الشركة في مجال التوسع بإقامة المدن الصناعية تلبية للطلب الاستثماري، مشيرا الى عدد المدن الصناعية بالمملكة وصل إلى 9 وفقاً لأفضل المواصفات.


وتطرق سحويل خلال اطلاع الجانب الرواندي على تجربة الشركة في مجال تطوير وإدارة وترويج المدن الصناعية إلى اتفاقيات التعاون التي وقعتها الشركة مع عدد من الدول كالجزائر وفلسطين وكردستان العراق لنقل تجربة الشركة في هذا المجال.


كما تطرق إلى خطط الشركة المستقبلية والتي تتسق مع مخرجات خارطة التحديث الاقتصادي التي تستهدف توسيع التعاون مع مختلف دول العالم لجذب واستقطاب الاستثمارات الصناعية للمملكة خاصة وأن المملكة ترتبط بالعديد من اتفاقيات التجارة الدولية التي تميز الأردن بين دول المنطقة.


من جهته أشار جويعد إلى الحوافز والإعفاءات التي توفرها شركة المدن الصناعية وتجربتها في تعزيز الخدمات المساندة والداعمة للاستثمارات الصناعية.
ورحب جويعد بدعوة السفيرة الرواندية للجانب الأردني لزيارة رواندا لبحث فرص التعاون المشترك بين البلدين وتحقيق رؤى وطموحات قيادة البلدين لتعزيز التعاون المشترك.


وجالت السفيرة خلال الزيارة في أروقة مدينة الموقر الصناعية التي بلغ عدد الشركات العاملة فيها 96 شركة حتى نهاية عام 2023 بحجم استثمار 631 مليون دينار توفر قرابة 4800 فرصة عمل في مختلف مراحلها التشغيلية وزارت إحدى هذه الشركات.

 




 

 


 

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