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الخميس، 09-12-2021 04:20 م

السفيرة الكندية تزور محطة دير علا للأبحاث الأثرية

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الوكيل الاخباري - زارت السفيرة الكندية في عمان، دونيكا بوتي، اليوم الخميس، محطة ديرعلا للأبحاث الأثرية، التابعة لكلية الآثار والأنثروبولوجيا في جامعة اليرموك، وذلك ضمن جولتها في منطقة وادي الأردن.

وتفقدت السفيرة، خلال الزيارة، مشروع نظام الخلايا الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية، التي قامت السفارة بتنفيذه في المحطة ضمن مشروع الطاقة المستدامة والتنمية الاقتصادية الذي تدعمه الحكومة الكندية.

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