السفيرة النرويجية: الأردن شريك مهم لتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري-

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قالت السفيرة النرويجية في عمّان تونه أليش، الأحد، إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني؛ الوصي على الأماكن المقدسة في القدس الشريف، يلعب دورًا حاسمًا لحل الصراع العربي الإسرائيلي على أساس الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى رأسها حل الدولتين.وأضافت، بمناسبة العيد الوطني لبلادها، أن "البلدين يتمتعان بعلاقات قوية على جميع المستويات السياسية والاقتصادية، والأردن شريك مهم للنرويج في جهود حل النزاعات ومنعها وتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".وأشارت إلى "أهمية الزيارات التي قام بها عدد من المسؤولين النرويجيين للأردن أخيراً، وأبرزها زيارة الملك هارالد والملكة سونيا، وهي أول زيارة رسمية لهما إلى المنطقة، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم عام 2019، وزيارة وفد تجاري مكون من حوالي 30 شركة لبحث التعاون في مجالات التكنولوجيا الصحية والطاقة والسياحة المستدامة".وأعربت عن تطلع بلادها لمزيد من التعاون في مجال التجارة والاستثمار والتبادل السياحي بين البلدين.وعبرت عن تقدير النرويج لكرم الضيافة والإنسانية التي اظهرها الأردن وشعبه تجاه اللاجئين، ودعم النرويج للأردن في هذا المجال والتزامها في مؤتمر لندن بتقديم 10 مليارات كرونة نرويجية على مدى أربع سنوات للاجئين السوريين والبلدان المستضيفة لهم.وأوضحت أن التركيز منصب الآن على التعليم بشكل أساسي عبر دعم الصندوق متعدد المانحين الذي أنشئ للسماح للأطفال السوريين بالانضمام إلى نظام المدرسة في ظل أزمة فيروس كورونا، والتعاون مع منظمة العمل الدولية لدعم مؤسسة الضمان الاجتماعي لإنشاء صندوق طوارئ للبطالة.وقالت إن النرويج تدعم خطة العمل الأردنية بشأن المرأة والسلام والأمن والإعلام والتماسك الاجتماعي.واشارت إلى التنسيق بين البلدين في القضايا المتعلقة بإصلاح الأمم المتحدة ومنع التطرف، ولاسيما أن النرويج تتطلع من خلال عضويتها بمجلس الأمن كعضو منتخب في الفترة من 2021 إلى 2022 للتنسيق الوثيق مع الأردن خلال هذه الفترة.وبينت أن هناك إمكانية لزيادة التبادلات التجارية والاستثمار بين البلدين في مجال تصدير المأكولات البحرية النرويجية إلى الأردن، واستيراد الملابس والإكسسوارات والمواد الكيميائية وبعض الفواكه والخضروات من الأردن.وأعربت عن تطلعها لزيادة عدد السياح إلى الأردن وتعزيز التعاون الثقافي والعلمي والفني بين البلدين.ولفتت إلى التعاون بين البلدين الصديقين في مكافحة الإرهاب من خلال التحالف الدولي ومجموعة الأصدقاء لمنع التطرف واجتماعات العقبة.