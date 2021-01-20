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الأربعاء، 20-01-2021 08:43 م

السفيرة قعوار تشارك بحفل تنصيب الرئيس الامريكي

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 الوكيل الاخباري - شاركت السفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار اليوم الأربعاء في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، وذلك إلى جانب عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية للدول المعتمدة في الولايات المتحدة .
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وأشادت السفيرة قعوار بالشراكة الاستراتيجية والصداقة التاريخية التي تجمع البلدين، حيث قالت: "سعدت اليوم بحضور مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن ونائبته السيدة كامالا هاريس.

واشارت الى أن العام الحالي سيشهد مرور 71 عاماً على اقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكدة ان السفارة ستواصل العمل مع المؤسسات الرسمية والشركاء في الولايات المتحدة لتعزيز المستوى المتميز للعلاقات بين البلدين المبني على المصالح المشتركة والإحترام المتبادل."

 




 

 


 

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