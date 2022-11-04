السفير أبو الفول يقدم أوراق اعتماده للرئيس النمساوي

الوكيل الاخباري - قدم السفير هيثم صالح أبو الفول، يوم أمس الخميس، أوراق اعتماده إلى الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين سفيراً فوق العادة ومفوضا للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية النمسا، خلال مراسم جرت في القصر الرئاسي في العاصمة فيينا.

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ونقل السفير أبو الفول تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس النمساوي، وأمنياته الطيبة للشعب النمساوي الصديق بمزيدٍ من التقدم والازدهار.



وبدوره طلب الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين نقل تحياته وتقديره إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، مُشيدا بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، ومتمنيا للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والرخاء .



وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد، مستشار الرئيس النمساوي للسياسة الخارجية وسكرتير عام وزارة الخارجية النمساوية ومدير المراسم.