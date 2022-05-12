الخميس 12-05-2022
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الخميس، 12-05-2022 09:03 م

السفير أبو دية يقدم أوراق اعتماده للرئيس الايطالي

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الوكيل الاخباري - قدّم السفير قيس أبو دية، اليوم الخميس، أوراق اعتماده إلى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا سفيراً فوق العادة ومفوضاً للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الجمهورية الإيطالية، وذلك خلال مراسم رسمية جرت في قصر كورينيالي الرئاسي في العاصمة روما.

ونقل السفير أبو دية تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، وتمنياته للشعب الإيطالي بمزيدٍ من التقدّم والازهار.  

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