السفير الأذربيجاني يؤكد حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الأردن

الوكيل الاخباري - أكد السفير الأذربيجاني في عمان، إيلدار سليموف، حرص بلاده على تعزيز وتنمية التعاون المشترك مع الأردن في شتى المجالات الثقافية والأكاديمية والاقتصادية وغيرها.



وأشار، خلال حفل إشهار كتاب "شوشا- عاصمة أذربيجان الثقافية"، بنسخته العربية، الذي استضافه مركز دراسات الشرق الأوسط، أن الصراع انتهى بين أذربيجان وأرمينيا، وأن الطريق ممهدة للجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق سلام، مؤكدا أن توقيع اتفاقية سلام بين الدولتين سيجلب السلام الدائم والتنمية والازدهار في المنطقة.

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