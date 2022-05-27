السفير الأردني في بيروت يلتقي 10 أردنيين حصلوا على منحة في الجامعة اللبنانية

الوكيل الاخباري - قال السفير الأردني في العاصمة اللبنانية بيروت وليد الحديد، إن الملتزم بالإعلام المهني والواقعي هذه الأيام كالقابض على الجمر وأن مهمة الإعلام ليست سهلة مع انتشار وباء المعلومات بطريقة كبيرة.



وأضاف خلال لقائه 10 أردنيين حصلوا على منحة في الجامعة اللبنانية الأميركية ويعملون في عدة وسائل إعلام، اليوم الجمعة، إن السفارة حريصة على التواصل مع الأردنيين المغتربين في لبنان وتلمس احتياجاتهم بجميع الأوقات وأن الأبواب مفتوحة للجميع.

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