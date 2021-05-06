السفير الأردني في لندن يؤكد أهمية التجارة مع إيرلندا بقطاع الأغذية

الوكيل الاخباري -

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أكد السفير الأردني المعتمد في لندن، وغير المقيم في إيرلندا، عمر النهار، أهمية قطاع الصناعات الغذائية الأردني باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية في المملكة التي تمثل 25.9% من صافي القيمة المضافة للاقتصاد الصناعي.وعرض النهار خلال مشاركته في الندوة الافتراضية بواسطة تقنية (فيديو كونفرنس) التي نظمتها جمعية الأعمال الأردنية الايرلندية بالشراكة مع السفارة الايرلندية في عمان، أمس الأربعاء، وحضرها المهتمون في القطاعات الغذائية والصناعية والتجارية في البلدين، لآفاق التعاون في مجال تجارة قطاع الأغذية بين الأردن وإيرلندا.