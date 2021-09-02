الخميس 02-09-2021
الوكيل الاخباري

معهد تدريب عجلون يعلن عن بدء التسجيل بالبرامج التدريبية

السفير الأردني لدى مصر: القمة الثلاثية ناجحة

إدارة محمية غابات دبين تتخذ إجراءات لحماية بذور الصنوبر الحلبي

الغرامة والسجن لسائقي النقل العام غير الحاصلين على اللقاح

العيسوي يفتتح مشاريع في العقبة ومعان

توضيح امني بشأن مخالفات السير - صورة

اصابة شخص بإطلاق نار في عمان

العقبة: إغلاق 5 منشآت لعدم الالتزام بالتطعيم وارتداء الكمامات

افتتاح نفقي تقاطع طارق يضع حداً لأزمات مرورية خانقة في منطقة طبربور

30 ألف جرعة لقاح أُعطيت الخميس

الخميس، 02-09-2021 07:54 م

السفير الأردني لدى مصر: القمة الثلاثية ناجحة

w


الوكيل الاخباري - قال السفير الأردني لدى مصر أمجد العضايلة، إن القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية التي عُقدت الخميس في العاصمة المصرية القاهرة، كانت ناجحة وجاءت لتهيئة الأجواء لإيجاد أفق سياسي حقيقي لحل الصراع في فلسطين على أساس حل الدولتين.

وأوضح لـ "المملكة"، أن القمة لها أهمية في توقيتها وملفها وتأتي ضمن معطيات إقليمية ودولية يتعامل معها الأردن وجلالة الملك عبدالله الثاني عبر جهود دبلوماسية مكثفة تعيد للقضية الفلسطينية حضورها ومركزيتها، وتؤكد أهمية إحياء مفاوضات السلام حولها.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
f

إدارة محمية غابات دبين تتخذ إجراءات لحماية بذور الصنوبر الحلبي

8202120194450660048804

الغرامة والسجن لسائقي النقل العام غير الحاصلين على اللقاح

w

العيسوي يفتتح مشاريع في العقبة ومعان

92021110578590779774

توضيح امني بشأن مخالفات السير - صورة

الامن

اصابة شخص بإطلاق نار في عمان

8202131145641396867873

العقبة: إغلاق 5 منشآت لعدم الالتزام بالتطعيم وارتداء الكمامات

أخبار متعلقة
620212214419908059886

البريد الأردني يطرح اصدارا جديدا من الطوابع التذكارية

w

الأغوار: يوم مفتوح للصندوق الهاشمي لاستدامة المشروعات الانتاجية للمرأة

w

منتدى الاستراتيجيات الأردني يطلق مؤشر الازدهار الأردني

7202127203258489445138

مرصد الزلازل الاردني يسجل هزة بالبحر المتوسط

1

الشؤون الفلسطينية تعلن بدء استقبال طلبات الاستفادة من المكرمة الملكية

w

أردني يفوز بالمركز الثاني بمسابقة كتارا القطرية