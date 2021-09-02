السفير الأردني لدى مصر: القمة الثلاثية ناجحة

الوكيل الاخباري - قال السفير الأردني لدى مصر أمجد العضايلة، إن القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية التي عُقدت الخميس في العاصمة المصرية القاهرة، كانت ناجحة وجاءت لتهيئة الأجواء لإيجاد أفق سياسي حقيقي لحل الصراع في فلسطين على أساس حل الدولتين.



وأوضح لـ "المملكة"، أن القمة لها أهمية في توقيتها وملفها وتأتي ضمن معطيات إقليمية ودولية يتعامل معها الأردن وجلالة الملك عبدالله الثاني عبر جهود دبلوماسية مكثفة تعيد للقضية الفلسطينية حضورها ومركزيتها، وتؤكد أهمية إحياء مفاوضات السلام حولها.

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