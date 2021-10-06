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الأربعاء، 06-10-2021 08:37 م

السفير الأمريكي : تواقون لدعم التقدم المجتمعي في الزرقاء

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الوكيل الاخباري - التقى السفير الأمريكي هنري ووستر محافظ الزرقاء حجازي عساف في زيارة إلى المدينة اليوم الأربعاء.

وزار ووستر مشروع مياه ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الذي يساعد في الحفاظ على تدفق المياه في الزرقاء حتى في أوقات الجفاف.  كما التقى بالخريجين الأردنيين من برامج التبادل الحكومي الأمريكي الذين تحدثوا عن جهودهم لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للزرقاء، مسلطين الضوء على مبادرات القيادة النسائية.

وقال السفير ووستر “نرى في الزرقاء طرقا جديدة لمعالجة الحواجز التي تقف أمام الأردنيين وازدهارهم، ونحن فخورون بدعم وتشجيع هذا التقدم.”

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