السفير الأمريكي: نشارك الأردنيين الاحتفال بالإنجاز التأسيسي



الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

هنأ السفير الأمريكي لدى عمّان هنري ووستر الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والشعب الأردني بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية والشعب الأمريكي.وقال في كلمة مسجلة بثت عبر صفحة السفارة على “تويتر” الأحد، نشارك الأردنيين في الاحتفال بهذا الإنجاز التأسيسي، ففي 11 نسيان عام 1921 قام الملك عبدالله الأول والشعب الأردني معا بتأسيس الدولة الأردنية الحديثة.وقال إن الأردن تحت قيادة الملك عبدالله الثاني يحتضن تاريخه ويواصل البناء نحو مستقبله وهو يدخل القرن الثاني.