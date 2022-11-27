السفير الأمريكي يؤكد دعم بلاده لرؤية الملك الإصلاحية

الوكيل الاخباري - جدد سفير الولايات المتحدة في الأردن هنري ووستر، الالتزام المستمر لبلاده بالشراكة مع الأردن، على مدى سبعة عقود، عقب التوقيع الأحد، على اتفاقية منحة أميركية سنوية لدعم الموازنة الأردنية بقيمة 845.1 مليون دولار.



وخلال لقائه مع صحفيين، أكد السفير أن بلاده تدعم رؤية الملك عبد الله الثاني للإصلاحات التي ستدفع الأردن نحو الأمام لتحقيق مستقبل أقوى وأفضل.



"ندرك أنّ من الضروري اتخاذ قرارات صعبة لتنفيذ الإصلاحات"، وفق ووستر، الذي أشار إلى أن الهدف من تحويل منحة الدعم النقدي الأخيرة، إضافة إلى مذكرة التفاهم الجديدة التي تمتد لسبع سنوات، "إعلام الأردنيين بشكل لا لبس فيه: بأن الولايات المتحدة تواصل الوقوف إلى جانبكم".



وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستعمل مع حكومة وشعب الأردن لتحفيز التعافي الاقتصادي وتعزيز الأمن المائي وتهيئة الظروف لتزويد الأردنيين بالتعليم والرعاية الصحية وفرص العمل التي يحتاجون إليها، مؤكدا فخره بالشراكة بين الولايات المتحدة والأردن، والتطلع قدمًا إلى مواصلة التعاون بين البلدين.

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