السفير الأمريكي يطلع على المشاريع المائية في وادي الأردن - صور

الوكيل الإخباري - اطلع السفير الأمريكي في الأردن هنري ووستر، خلال جولة ميدانية مع وزير المياه والري المهندس محمد النجار، على عدد من المواقع والمشاريع في مناطق وادي الأردن، بهدف الوقوف على واقع المصادر المائية والجهود الهادفة لتحسين إدارتها، وآليات النقل والتوزيع للأنظمة الهيدروليكية لكافة القطاعات المائية من شرب وري.



وشملت الجولة مواقع عدة في مناطق وادي الأردن، منها محطة تلال الذهب، وقناة الملك عبد الله، ومحطات الضخ، حيث شرح الفنيين والعاملين أبرز التحديات وسبل تقليل الفاقد المائي، والمشاريع المنوي تنفيذها لتحسين كفاءة التشغيل والصيانة، ورفع قدرة المنظومة المائية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين وكذلك تقليل تكاليف التشغيل والصيانة.

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واستمع السفير والوزير في محطة تلال الذهب، التي بدأ العمل بتطويرها وتحديثها ضمن حزمة مشاريع بقيمة 34 مليون دولار أمريكي ضمن مشاريع خفض الفاقد (الفارة) إلى شرح موسع عن أعمال التطوير والتحديث التي سيتم تنفيذها بتمويل من الوكالة الامريكية.



كما تضمنت الجولة زيارة إلى مركز التحكم والسيطرة في دير علا للاطلاع على عمليات التشغيل وبعض التحسينات التي تمت، وتم الاطلاع على آليات العمل وإدارة القناة ومراقبتها عن بعد، إضافة إلى الاطلاع على مشروع أتمتة عمليات التشغيل والصيانة في وادي الأردن .







