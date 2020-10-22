السفير الأمريكي يوجه رسالة للأردنيين - فيديو

الوكيل الإخباري - وجه سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأردن، رسالة بفيديو تم نشره عبر الصفحة الرسمية للسفارة.



وأعرب السفير هنري ووستر، بالفيديو الذي نشر أمس، وتم تصويره بمنطقة وسط البلد في عمان، عن سعادته بالعودة إلى الأردن، وإتمامه وعائلته مدة الحجر الإلزامي لمدة 14 يوماً.



وقال أنه قدم أوراق اعتماده كسفير أمريكي لدى الأردن للملك عبد الله الثاني ابن الحسين.



وبين أنه متحمس للبدء مع فريق السفارة ببناء شراكة بين البلدين، مشيراً إلى أن الأولوية هي التغلب على التحديات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا.



وأضاف: "سنعمل مع الأردن في هذا الوقت العصيب، كما فعلنا في التحديات السابقة".



وأبدى هنري إعجابه بدفء وكرم وثقافة الشعب الأردني، بالإضافة إلى عجائب البلد التاريخية والطبيعية، والطعام اللذيذ.

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