السفير الأميركي بعمان يؤكد دعم بلاده للتحديث الاقتصادي بالأردن

الوكيل الاخباري -

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أعلن سفير الولايات المتحدة في الأردن هنري ووستر،الاثنين، عن دعم بلاده لرؤية الأردن للتحديث الاقتصادي وخارطة الطريق لتحديث القطاع العام بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني.وأضاف في بيان صحفي أن الأردن أطلق في الذكرى المئوية الثانية لتأسيسه، أجندة وطنية طموحة، تلبي احتياجاته الاقتصادية لتشمل النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة مع تحديث القطاع العام لزيادة كفاءته وقدراته وتحسين مستوى الخدمات."بذل الأردن، خلال الأشهر الأخيرة، جهودًا محورية للنهوض باقتصاده، ورسم الطريق نحو المستقبل للمواطنين" وفق ووستروأكد السفير إلتزام الولايات المتحدة الثابت تجاه الأردن وقيادة الملك عبد الله الثاني كشريك استراتيجي وقوة للسلام في المنطقة واستعدادها لدعم الجهود التي تبذلها المملكة في ترجمة هذه الرؤية العشرية وخارطة الطريق إلى واقع ملموس.