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الخميس، 28-10-2021 07:49 م

السفير الأميركي يناقش تنمية الموارد الاقتصادية والمائية في العقبة

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الوكيل الاخباري - التقى السفير الأميركي لدى المملكة هنري ووستر اليوم الخميس محافظ العقبة محمد الرفايعة، وكبار رجال الأعمال المحليين في المحافظة لمناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك إمكانات العقبة للنمو الاقتصادي.

وأكد السفير ووستر خلال زيارته إلى العقبة دعم الولايات المتحدة للجهود الجديدة لجعل الأردن أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين، والذي يمكن القطاع الخاص الاردني من الإزدهار وخلق فرص العمل، مشيرًا إلى أن توسيع نطاق القطاع الخاص أمر بالغ الأهمية لتقوية الاقتصاد الأردني وتوفير فرص عمل مستدامة للأردنيين.

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