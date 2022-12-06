السفير الأميريكي هنري ووستر يزور البلقاء

الوكيل الاخباري - اكد السفير الأميركي في عمان هنري ووستر أنّ بلاده ستواصل العمل بثبات مع الأردن لدفع التنمية الاقتصادية الشاملة نحو الأمام وتمكين القطاع الخاص من ايجاد فرص عمل للرجال والنساء في جميع أنحاء البلاد.



وقال خلال زيارته إلى مدينة السلط اليوم الثلاثاء إن دعم الأمن الاقتصادي للمرأة يتصدر جدول أعمال التعاون الثنائي بين البلدين، مبينا أن المجموعة التي التقاها من السيدات صاحبات الأعمال وروّاد الأعمال الشباب في البلقاء سيساهمون في تمهيد الطريق لتحقيق النمو والاستفادة من الفرص التي تعود بالنفع على كافة الأردنيين.

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