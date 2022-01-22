السفير الأوكراني: الأردن شريك موثوق به

الوكيل الإخباري - أكدت السفير الأوكراني في عمّان ميروسلافا شيرباتيوك، اليوم السبت، أن العلاقات بين الأردن وأوكرانيا تتجه نحو مزيد من التعاون في مختلف المجالات.

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وأضافت خلال لقاء صحفي في مقر السفارة الأوكرانية في عمان، أن البلدين يحتفلان العام الحالي بالذكرى الـ 30 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما، مبينة أن هذه العلاقات أتاحت التعاون النشط بينهما في المجالات التجارية والاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية.



وبينت أن البلدين يتشاطران رؤية مشتركة لعدد من القضايا الحاسمة، ويلبيان المتطلبات اللازمة لتعزيز الشراكة الثنائية بينهما لاسيما في مجالات الأمن الغذائي والعلاقات الاقتصادية والأمن والدفاع، مؤكدة أن كلا البلدين يقف بحزم ضد أي شكل من أشكال الإرهاب والتطرف ويدافعان عن التسامح والقانون الدولي والمعايير الدولية.



وأكدت شيرباتيوك أن بلادها تعتبر الاردن شريكا موثوقا به، وأنها تعتزم تقديم جميع أشكال الدعم للمملكة في المجالات كافة، وخاصة التعليمية والأمن الغذائي لتأكيد وتعزيز مكانة الأردن كمحور مهم في الشرق الأوسط في مختلف المجالات.



وشددت على متانة العلاقات بين البلدين، وأن الحوار على مستوى قيادتي الدولتين الصديقتين هو القوة الدافعة للتعاون الثنائي في مجال السياسة.



وأشارت شيرباتيوك إلى أن أوكرانيا تحتفل في هذا اليوم من كل عام بعيد الوحدة الوطنية، مبينة أنه في مثل هذا اليوم قبل أكثر من 100 سنة وقعت جمهورية أوكرانيا الشعبية والجمهورية الشعبية الغربية على قانون التوحيد، ما مهد الطريق لظهور أوكرانيا الحديثة.



وافتتحت السفير شيرباتيوك، اليوم النصب التذكاري الأول في المملكة للشاعرة الأوكرانية الأسطورية ليسيا أوكرايينكا التي ألهمت أعمالها أجيالا من الأوكرانيين، ما جعل الشاعرة رمزاً لأوكرانيا بثقافتها وتقاليدها الغنية.