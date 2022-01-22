السبت 22-01-2022
الوكيل الاخباري

اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الهجوم الحوثي على الإمارات

إغلاق مديرية الشؤون البلدية بدير علا لغايات التعقيم

الخارجية الجزائرية: موعد القمة العربية لم يحدد حتى يتم تأجيله

مقتل 6 مدنيين في تفجير حافلة غربي أفغانستان

القبض على شخص ارتكب جريمة قتل في إربد

بالأسماء - مراكز تطعيم كورونا الأحد لمطعومي "فايزر و سينوفارم"

الامن العام : وفاة شخص إثر حريق مصنع - صور

وزير العمل: الحكومة تحاول وضع حلول كاملة للحد من البطالة

الأوبئة : ارتفاع إصابات كورونا 70% اليوم مقارنة بالسبت الماضي

بريطانيا تسجل 297 وفاة ونحو 79 ألف إصابة بفيروس كورونا

السبت، 22-01-2022 04:25 م

السفير الأوكراني: الأردن شريك موثوق به

1642861610299


الوكيل الإخباري - أكدت السفير الأوكراني في عمّان ميروسلافا شيرباتيوك، اليوم السبت، أن العلاقات بين الأردن وأوكرانيا تتجه نحو مزيد من التعاون في مختلف المجالات.

اضافة اعلان


وأضافت خلال لقاء صحفي في مقر السفارة الأوكرانية في عمان، أن البلدين يحتفلان العام الحالي بالذكرى الـ 30 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما، مبينة أن هذه العلاقات أتاحت التعاون النشط بينهما في المجالات التجارية والاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية.


وبينت أن البلدين يتشاطران رؤية مشتركة لعدد من القضايا الحاسمة، ويلبيان المتطلبات اللازمة لتعزيز الشراكة الثنائية بينهما لاسيما في مجالات الأمن الغذائي والعلاقات الاقتصادية والأمن والدفاع، مؤكدة أن كلا البلدين يقف بحزم ضد أي شكل من أشكال الإرهاب والتطرف ويدافعان عن التسامح والقانون الدولي والمعايير الدولية.


وأكدت شيرباتيوك أن بلادها تعتبر الاردن شريكا موثوقا به، وأنها تعتزم تقديم جميع أشكال الدعم للمملكة في المجالات كافة، وخاصة التعليمية والأمن الغذائي لتأكيد وتعزيز مكانة الأردن كمحور مهم في الشرق الأوسط في مختلف المجالات.


وشددت على متانة العلاقات بين البلدين، وأن الحوار على مستوى قيادتي الدولتين الصديقتين هو القوة الدافعة للتعاون الثنائي في مجال السياسة.


وأشارت شيرباتيوك إلى أن أوكرانيا تحتفل في هذا اليوم من كل عام بعيد الوحدة الوطنية، مبينة أنه في مثل هذا اليوم قبل أكثر من 100 سنة وقعت جمهورية أوكرانيا الشعبية والجمهورية الشعبية الغربية على قانون التوحيد، ما مهد الطريق لظهور أوكرانيا الحديثة.


وافتتحت السفير شيرباتيوك، اليوم النصب التذكاري الأول في المملكة للشاعرة الأوكرانية الأسطورية ليسيا أوكرايينكا التي ألهمت أعمالها أجيالا من الأوكرانيين، ما جعل الشاعرة رمزاً لأوكرانيا بثقافتها وتقاليدها الغنية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
f

إغلاق مديرية الشؤون البلدية بدير علا لغايات التعقيم

120221318717478086894

القبض على شخص ارتكب جريمة قتل في إربد

thumbs_b_c_9034ddc096f7d95191f0e3ca8aee99cf

بالأسماء - مراكز تطعيم كورونا الأحد لمطعومي "فايزر و سينوفارم"

f

الامن العام : وفاة شخص إثر حريق مصنع - صور

مبنى رئاسة الوزراء

وزير العمل: الحكومة تحاول وضع حلول كاملة للحد من البطالة

12022229957983761276

الأوبئة : ارتفاع إصابات كورونا 70% اليوم مقارنة بالسبت الماضي

أخبار متعلقة
6e3cb29f-1055-4725-88be-a7eb8766484e

أغلب إصابات كورونا تتربع في عمان و العدد تجاوز الـ 3 آلاف

ميشال-حايك-800x549

بعد التوقعات عن الأردن في 2022 .. مجاهد يتحدى حايك

122021714304723200405

هام من مركز الازمات بشأن حالات اوميكرون في الأردن

12202124111535820235045

الصحة: مجموع حالات اوميكرون في الأردن 21 حالة

1640359792035

الفراية يلتقي عباس في رام الله

12202118215119825292603

قرار من "المهندسين" حول التعديلات على قانون النقابة