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الخميس، 08-09-2022 11:47 ص

السفير البرازيلي: حوار مرن مع الأردن حول مكافحة الجريمة والإرهاب

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الوكيل الإخباري - قال السفير البرازيلي في عمان روي امارال، إن هناك حوارا سياسيا مرنا مع الأردن لتبادل المعرفة والخبرات في القضايا الحيوية على الساحة الدولية مثل الأمن ومكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية ومكافحة الإرهاب.

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وأضاف السفير امارال خلال حفل استقبال أقامته السفارة البرازيلية بعمان مساء أمس الأربعاء، بمناسبة العيد الوطني للبرازيل، أننا نتشاطر مع الأردن رؤية سياسية للسلام والحوار ونحترم الدور الذي تلعبه المملكة بصفتها الوصي على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.


وأكد أن الأردن عامل رئيس للاعتدال وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط الذي يعتبر جزءا من العالم الذي ترتبط به البرازيل ارتباطًا وثيقًا.


وأشار الى أن الصادرات الأردنية إلى البرازيل نمت خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة 1600 بالمئة ونمت منذ بداية هذا العام حتى نهاية تموز بنسبة 165 بالمئة.


وقال، ان التجارة بين البرازيل والأردن مزدهرة وسجلت الصادرات البرازيلية إلى الأردن أرقامًا قياسية في السنوات الأخيرة، وفي الأشهر السبعة الأولى من عام 2022 نمت مرة أخرى بنسبة 59 بالمائة.


وبين ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ حوالي نصف مليار دولار في عام 2021 ونحو 400 مليون دولار في السبعة أشهر الأولى من هذا العام.

 

وأشار الى الدور الهام لجمعية الأعمال الأردنية البرازيلية والنجاح الهائل الذي حققته شركة البوتاس العربية في دخول السوق البرازيلية، وافتتاح مكتبها ً في ساو باولو، كما أن هناك شركة أردنية كبرى تعمل على فتح تمثيل لها في البرازيل.


وأشار الى ان 7 بالمئة من سكان البرازيل من أصول عربية، مشيرا الى أن التأثير العربي على البرازيل قوي للغاية ومدمج بحيث لا يستطيع المرء فهم الثقافة البرازيلية والهوية البرازيلية دون النظر إلى الوجود المكثف للعناصر العربية في حمضنا النووي.


وحضر الحفل الذي أقيم في مقر إقامة السفير البرازيلي بعمان عدد من المسؤولين والسفراء ورجال الأعمال والصحفيين والمدعوين.

 




 

 


 

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