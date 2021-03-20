السفير التونسي: علاقاتنا مع الأردن انموذج يحتذى به

الوكيل الإخباري - قال السفير التونسي في عمان خالد السهيلي، اليوم السبت، إن العلاقات بين تونس والأردن تعتبر انموذجا يحتذى به.

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وأوضح السفير في مؤتمر صحفي اليوم السبت، بمناسبة العيد الوطني لتونس، أن خصوصية ومتانة العلاقات الأردنية التونسية تستمد قوّتها من القرارات السياسية لقيادتي البلدين ورغبتهما القوية في الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الفاعلة و المتضامنة.



وأشار إلى الحرص على دورية وانتظام انعقاد آليات التعاون الثنائي ومتابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة من اللجان العليا المشتركة.



وأكد السفير خلال المؤتمر أن بلاده تتطلع إلى عقد الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة بعمان، بالإضافة إلى الدورة الثالثة للجنة التفكير والتشاور السياسي على مستوى وزيري خارجية البلدين.



وكشف عن توجه بلاده لإطلاق قمر صناعي بمناسبة احتفالاتها بعيد الإستقلال، ليكون حدثا تاريخيا بهذا الشأن، كون تونس تعدّ رائدة في هذا المجال العلمي الهام.

بترا



