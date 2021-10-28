الخميس 28-10-2021
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الخميس، 28-10-2021 08:26 م

السفير التونسي يزور المركز الوطني للبحوث الزراعية

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الوكيل الاخباري - أكد وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات، اعتزازه بالمركز الوطني للبحوث الزراعية الذراع العلمي لوزارة الزراعة والحاضنة الحقيقية للأعمال البحثية المتعلقة بزيادة الإنتاج المحلي بشقيه الإنتاج النباتي والحيواني والقيمة المضافة على المنتج لتعزيز الإنتاجية.

جاء ذلك خلال لقاء المهندس حنيفات ومدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد اليوم السفير التونسي في عمان خالد السهيلي الذي اطلع على أعمال وتجارب المركز الوطني للبحوث الزراعية في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة.

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