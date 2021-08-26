السفير الروسي: مستعدون للعمل مع الأردن لإعادة الاستقرار لسوريا

الوكيل الإخباري - قال السفير الروسي في الأردن غليب ديسياتنيكوف،الخميس، إن روسيا تدرك اهتمام الأردن في المسألة السورية لا سيما الجنوب السوري وترحب بأي مشروع من الأردن لإعادة العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجانب السوري وبما يخدم البلدين.

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وأضاف خلال لقاء عقد مع جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية الأوروبية في مجلس النواب أن روسيا تدعم الخطوة الأردنية الداعمة لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية.



"ندعم الأردن في جميع مواقفه ومبادراته في منطقة الشرق الأوسط والتي تسهم في أمن واستقرار المنطقة" وفق السفير.



وأضاف: "نحن مستعدون للتعاون والعمل مع الأردن لإعادة الأمن والاستقرار لسوريا وخصوصا منطقة الجنوب السوري ذات الاهتمام الأردني".



ولفت الدبلوماسي الروسي إلى أن قانون قيصر الأميركي هو سبب العراقيل أمام تطوير العلاقات التجارية بين الأردن وسوريا.



و بالشأن العالمي قال ديسياتنيكوف إن العالم كله يتحدث عن عودة القاعدة إلى أفغانستان ويصمتون بشكل كامل عما يحدث في إدلب السورية.



وقال إن روسيا تهتم بأمن أفغانستان وتراقب الوضع وتطوراته هناك وما ستصير له طالبان.



العلاقات الثنائية

وفي حديثه عن العلاقات بين الأردن وروسيا قال السفير الروسي إنه من ضروري تطوير العلاقات الاقتصادية في مجال التجارة والصناعة بين البلدين ونحن بانتظار لجنة ثنائية لترجمة ذلك.



وفي حديثه عن استيراد الخضار والفواكه من الأردن قال ديسياتنيكوف: "كنا بانتظار زيارة وزير الزراعة إلى موسكو في حزيران/يونيو الماضي وكورونا حالت دون ذلك".



وأكد أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية مهمة جدا للحفاظ على استقرار وأمن القدس وهويتها وثقافتها وتاريخها.



وشدد على أن روسيا تدعم إعادة المباحثات ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مؤكدا أن حل القضية الفلسطينية يكون وفق قرارات الأمم المتحدة وغير ذلك لن يكون هناك حل.

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