السفير الروماني: الاردن عامل ثابت للتوازن والاعتدال في المنطقة

الوكيل الإخاري- قال السفير الروماني في عمان نيكولاي كومنيسكو، إن الاردن يعد عاملا ثابتا للتوازن والاعتدال في المنطقة، ورابطا استراتيجيا بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.

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وعبر بمناسبة العيد الوطني لبلاده، عن تقدير رومانيا لدور المملكة ومكانتها في المنطقة حيث يعد الاردن شريكًا رئيسيًا لرومانيا في الشرق الأوسط. واشار الى ان شراكة رومانيا مع الاردن، امتدت الى نحو 55 عامًا من العلاقات الدبلوماسية، أصبحت أقوى من أي وقت مضى، مبينا التنسيق القوي والفاعل بين البلدين فيما يتعلق بالسياسات الإقليمية والملفات الحساسة، مثل عملية السلام في الشرق الأوسط، والإرهاب والتطرف بالإضافة إلى الصراع السوري، والأزمة في العراق، والقضايا الإنسانية المتعلقة باللاجئين.



وأكد أن البلدين طورا حواراً سياسياً متسقا، تجسد في زيارات رسمية متكررة على المستويين الحكومي والبرلماني.



وقال إن الاردن يعتبر شريكا اقتصاديا مهما لرومانيا، حيث ساهمت العلاقات السياسية-الدبلوماسية في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مبينا ان بلاده تولي اهتماماً خاصاً للتعاون الاقتصادي وزيادة توسيع الاستثمارات والتجارة الثنائية، وهي مواضيع هامة على أجندة علاقاتنا الخارجية.



واضاف إن الأردن يشكل سوقا تصديريا استراتيجيا لرومانيا في المنطقة، ففي عام 2019، بلغ إجمالي التجارة الثنائية 251.5 مليون دولار أميركي، وشهدت اتجاهًا تصاعديًا خلال السنوات الماضية.



وبين ان الشركات الرومانية تتعاون مع نظيراتها الأردنية، خاصة في قطاعات الاتصالات والطاقة والزراعة والمياه والصحة والسياحة، مشيرا الى ان معظم الاستثمارات الرومانية في الأردن تتركز على الصناعة والمواد الغذائية والخدمات.



وكشف السفير انه يجري حاليًا العمل على تبسيط إجراءات السفر بين البلدين، حيث تم تبسيط عملية التأشيرة من خلال نظام تقديم الطلبات عبر الإنترنت، مشيرا الى أن تطوير التعاون السياحي يخدم مصلحة البلدين.



وتطرق الى برنامج التعاون بين البلدين في مجال التعليم للفترة 2019-2024، وقال ان الحكومة الرومانية رفعت عدد المنح الدراسية للطلاب الأردنيين إلى 53 منحة في السنة (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه، اختصاص)، وأن هناك نحو 13000 أردني تخرجوا من الجامعات الرومانية.



وحول جائحة كورونا، اشاد السفير بالدعم الذي قدمته وزارة الخارجية الأردنية لإعادة 161 مواطنا رومانيا تقطعت بهم السبل في الأردن جراء التدابير التي فرضتها السلطات لوقف انتشار فيروس كورونا.



واشار الى ان عدد الجالية الرومانية في الاردن يبلغ 5 الاف نسمة، حصل معظمهم على الجنسية الأردنية نتيجة لتأسيس أسرة، ينتمون إلى عائلات مختلطة.



وقال ان بلاده تشارك باستمرار في تنفيذ السياسات المصممة لتطوير وتعزيز نظامها الديمقراطي وأدائها الاجتماعي والاقتصادي وبيئة الأعمال والعلاقات الخارجية والشراكات.



