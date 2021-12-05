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الأحد، 05-12-2021 04:27 م

السفير الروماني يؤكد ضرورة تطوير وتوسيع العلاقات مع الأردن

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الوكيل الإخباري- أكد رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية الأوروبية، النائب خلدون حينا، أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، مستعرضًا مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه القضية الفلسطينية، وتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

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وقال، خلال لقاء الجمعية اليوم الأحد السفير الروماني لدى عمان جورج كريستيان، إن المملكة ورومانيا ترتبطان بعلاقات سياسية قوية، مبنية على الصداقة المتينة بين قيادتي البلدين، مشيرًا إلى عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وتنفيذ البرامج المشتركة بين الجانبين في مجالات عدة، منها الطاقة، والثقافة، والسياحة، والزراعة وتشجيع الاستثمارات.


وأشار حينا إلى أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والبرلمانية بين البلدين الصديقين، خاصة في ظل الظروف الصعبة جراء جائحة فيروس كورونا.


وجرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع الراهنة في المنطقة، خصوصًا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والأزمة السورية.


إلى ذلك، أعرب رئيس وأعضاء الجمعية عن تقديرهم للمستوى الرفيع الذي وصلت اليه العلاقات الأردنية الرومانية في العديد من المجالات، والتي يعود الفضل فيها إلى حرص القيادتين السياسيتين في البلدين الصديقين على تطويرها وتعزيزها، مؤكدين أنها قائمة على الاحترام المتبادل والتنسيق المستمر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.


وطالبوا بإقامة شراكات حقيقية مع القطاع الخاص في رومانيا وتذليل كافة المعيقات التي تواجه المستثمرين الأردنيين في الأسواق الرومانية، فضلًا عن زيادة المنح المقدمة للطلبة الأردنيين، بالإضافة إلى الاستفادة من السياحة العلاجية في الأردن، لما يتمتع به من مكانة على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.


من جانبه، قال كريستيان إن بلاده تؤكد موقفها تجاه الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، ودور جلالة الملك المستمر في تحقيق السلام الشامل والعادل بالمنطقة.


وأكد ضرورة تطوير وتوسيع العلاقات مع الأردن خاصة في مجال التعاون الاقتصادي والأمني والتجاري، مشيرًا إلى أن الزيارات المتبادلة بين قادة البلدين ستعمل على دعم وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي، وتحفز القطاع الخاص ورجال الأعمال على الاستفادة من الفرص والمجالات المتاحة.

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