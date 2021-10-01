الجمعة 01-10-2021
الوكيل الاخباري

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الجمعة، 01-10-2021 12:42 ص

السفير الزعبي يؤكد استعداد الاردن للتعاون مع العراق بمجالات النقل

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الوكيل الاخباري - أبدى سفير المملكة في العراق منتصر الزعبي، رغبة الأردن بتبادل الخبرات مع العراق في مجالات النقل.

وبحث السفير الزعبي خلال لقائه اليوم الخميس وزير النقل العراقي ناصر بندر الشبلي، واقع قطاعي النقل الجوي والبري وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين من أجل النهوض بهما، والاستعداد لتدريب وتطوير الملاكات الهندسية والفنية العراقية ودعمها للخطوط الجوية العراقية والنقل البري للنهوض بواقعهما حتى تكونا بمصاف الشركات الدولية المتطورة.

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