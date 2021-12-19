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الأحد، 19-12-2021 05:33 م

السفير السعودي: التجربة الأردنية أثمرت عن بناء دولة عصرية بحكمة القيادة ووعي الشعب

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الوكيل الاخباري - قال السفير السعودي في الأردن، نايف بن بندر السديري، إن التجربة الأردنية في تأسيس الدولة أثمرت، وعبر كل هذا المسار، عن دولة مدنية عصرية برؤى القيادة الحكيمة ووعي الشعب واستمرار الفعل الوطني الحقيقي، والمواطنة الصادقة، لتتضح هوية الدولة واستحقاقات التطور السياسي والاقتصادي وليكون الجميع على قدر عال من الوعي في مواجهة التحديات.

وفي ندوة تحت عنوان: "العلاقات السعودية الأردنية ومئوية الدولة الأردنية - تاريخ من التعاون"، عقدها اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين، اليوم الأحد، في مقره بعمان، وأدارها نائب رئيس الاتحاد، الدكتور بكر خازر المجالي، أضاف السفير السديري إن جلالة الملك عبدالله الثاني منذ تسلمه سلطاته الدستورية عام 1999 تابع نهج ورسالة الهاشميين، واستطاع جلالته أن يقدّم صورة الدولة الأردنية الحديثة، القادرة على تحقيق الإنجاز مهمّا كانت التحديات والصعاب.

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