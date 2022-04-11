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الإثنين، 11-04-2022 12:31 ص

السفير السعودي بعمان يقيم افطارا لعدد من الشخصيات

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الوكيل الاخباري - أقام السفير السعودي لدى الأردن نايف بن بندر السديري اليوم إفطاراً رمضانياً لعدد من كبار الشخصيات السياسية و الوزراء والأعيان والنواب.

وحضر الافطار رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، ورؤساء الحكومات السابقين عدنان بدران، عبدالرؤوف الروابدة، طاهر المصري، عون الخصاونة، ووزير الداخلية مازن الفراية، والسياحة والاثار نايف الفايز، والأوقاف محمد الخلايلة، وأعضاء مجلس الأعيان جمال الخريشا، ناصر اللوزي، حسين هزاع المجالي، والنائب خليل عطية، ورئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، إضافة لعدد من كبار الشخصيات.

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