السفير السعودي يؤكد اعتزازه بمستوى التعليم في الأردن

الوكيل الإخباري -

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أكد السفير السعودي لدى الأردن نايف بن بندر السديري، اعتزازه بالمستوى التعليمي العالي والأكاديمي للجامعات الأردنية، والسمعة المرموقة التي تتمتع بها وما حققته من تقدم ملموس في قطاع التعليم العالي في الأردن.جاء ذلك خلال استقبال السفير السديري في مكتبه اليوم الأحد، رئيس الجامعة الأميركية في الأردن الدكتور مأمون عكروش، و أستاذة الأدب العربي الحديث والدراسات الثقافية في الجامعة الدكتورة شهلاء العجيلي.وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الأكاديمي المشترك، وبلورة أوجه التعاون وبما يصب في تعزيز الشراكة بين المملكتين الشقيقتين، و الارتقاء بالمخرجات التعليمية.