الثلاثاء 30-08-2022
الوكيل الاخباري

سقوط 7 قذائف هاون على الأقل في المنطقة الخضراء في بغداد

وزير العمل يبحث تعزيز التعاون مع سريلانكا

ولي العهد ينشر صورا من احتفال الجيش الاثنين

رئيس الوزراء العراقي يوجه قوات الأمن بمنع إطلاق النار على المتظاهرين

يوم وظيفي بجامعة العلوم والتكنولوجيا لخريجي كلية الزراعة

الأمانة وبلدية رام الله تعقدان جلسات تشاركية لتبادل الخبرات

الذكرى العشرون لوفاة الأمير زيد بن شاكر تصادف غدا

التربية تكشف عن حاجتها لـ 10 آلاف معلم

وزارة التربية تكشف مستجدات دوام المدارس

الملك يرعى احتفال الجيش لتسليم علم القائد الأعلى وراية الثورة العربية الكبرى

الأحد، 28-08-2022 01:30 م

السفير السعودي يؤكد اعتزازه بمستوى التعليم في الأردن

888


الوكيل الإخباري - أكد السفير السعودي لدى الأردن نايف بن بندر السديري، اعتزازه بالمستوى التعليمي العالي والأكاديمي للجامعات الأردنية، والسمعة المرموقة التي تتمتع بها وما حققته من تقدم ملموس في قطاع التعليم العالي في الأردن.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال استقبال السفير السديري في مكتبه اليوم الأحد، رئيس الجامعة الأميركية في الأردن الدكتور مأمون عكروش، و أستاذة الأدب العربي الحديث والدراسات الثقافية في الجامعة الدكتورة شهلاء العجيلي.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الأكاديمي المشترك، وبلورة أوجه التعاون وبما يصب في تعزيز الشراكة بين المملكتين الشقيقتين، و الارتقاء بالمخرجات التعليمية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
wwww

وزير العمل يبحث تعزيز التعاون مع سريلانكا

w

ولي العهد ينشر صورا من احتفال الجيش الاثنين

8202214174637629798009

يوم وظيفي بجامعة العلوم والتكنولوجيا لخريجي كلية الزراعة

1661792957190

الأمانة وبلدية رام الله تعقدان جلسات تشاركية لتبادل الخبرات

wwww

الذكرى العشرون لوفاة الأمير زيد بن شاكر تصادف غدا

وزارة التربية والتعليم

التربية تكشف عن حاجتها لـ 10 آلاف معلم

أخبار متعلقة
M63A8882

تعميم من التربية حول دوام الاداريين في المدارس

62e7b0f7cb913

السفير الأميركي بعمان يؤكد دعم بلاده للتحديث الاقتصادي بالأردن

62e7ab106636f

انطلاق فعاليات مؤتمر تاريخ وآثار الأردن الثلاثاء

360045_5_1645459428

تحذير من عواقب كارثية بسبب قرار الغاء وزارة العمل

62e783a643816

الملكية لحماية الطبيعة تطلق سوق المحميات الطبيعية في برية الأردن

errrrrrrr-750x430

البنك الدولي يدرس تمويل مشروع إصلاحي بقطاع المياه