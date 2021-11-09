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الثلاثاء، 09-11-2021 10:52 م

السفير السعودي يستضيف عددا من مسؤولي التعليم العالي

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الوكيل الاخباري - استضاف السفير السعودي في عمان، نايف بن بندر السديري، اليوم الثلاثاء، أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي، ورئيسي الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، وجامعة العقبة للتكنولوجيا الدكتور محمد ابو درويش.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره الملحق الثقافي السعودي الدكتور عيسى الرميح، بحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي المشترك بين البلدين بما يصب في خدمة تعزيز الشراكة والارتقاء بالمخرجات التعليمية العامة.

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