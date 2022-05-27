السفير السعودي يعزي بوفاة والد الملكة

الوكيل الاخباري - أعرب السفير السعودي لدى المملكة نايف بن بندر السديري، عن أصدق مشاعر العزاء والمواساة إلى الملك عبدالله الثاني، والملكة رانيا العبدالله، والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأمراء هاشم بن عبد الله الثاني والأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني، بوفاة والد الملكة الطبيب الدكتور فيصل صدقي الياسين.



وتقدم السفير السديري بأصدق مشاعر العزاء والمواساة لذوي الفقيد وأسرته الكريمة.

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