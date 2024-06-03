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الإثنين، 03-06-2024 03:25 م

السفير السعودي يودع قافلة حجاج ضيوف خادم الحرمين

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 الوكيل الاخباري - ودع السفير السعودي لدى الأردن نايف بن بندر السديري في مبنى السفارة اليوم الاثنين، ، قافلة حجاج بيت الله الحرام ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحضور وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، و رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي.

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وتمنى السفير السديري لجميع الحجاج، رحلة ميسرة عامرة بالإيمان والعودة السالمة إلى وطنهم وذويهم، موضحا أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج للعام الحالي، هو رسالة المملكة واهتمامها المتواصل بخدمة ضيوف الرحمن.

 

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