السفير السعودي: 600 ألف أردني في السعودية

الوكيل الإخباري - أكد السفير السعودي نايف بن بندر السديري أن عدد الأردنيين الموجودين في المملكة العربية السعودية يبلغ 600 ألف مواطن أردني.

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وقال خلال تصريحات صحفية اليوم الجمعة إن الجالية الأردنية في السعودية هي الأكبر خارج الأردن، حيث يمتاز المواطن الأردني بالمهنية العالية.



وأضاف أن المغفور له جلالة الملك الحسين كان مدركاً لما يتمتع به المواطن الأردني من مهنية ومميزات، وعليه استثمر في التعليم، لذلك أصبح المواطن الأردني اليوم متميزاً بمهنيته العالية والوظائف التي يشغلها في السعودية مثل الطبيب والمهندس المعلم والمحاسب .



وبين أن السعودية تشهد انفتاحاً واسعاً، وهناك مشارع كبيرة ضخمة كمشروع نيوم المحاذي للمملكة الأردنية الهاشمية، حيث نتطلع الى مشاركة مكثفة من الأردن والدول العربية في هذه المشاريع، مشيرا إلى أنه من غير المستغرب مشاهدة أعداد إضافية من الأردنيين يشاركون في ورشات العمل الضخمة الموجودة في السعودية .



واشار إلى أن العلاقات الأردنية – السعودية تاريخية ومتميزة ومنذ تأسيس المملكتين، والعلاقات تأخذ طابع التكامل وهناك علاقات مصير مشترك وأسرية و روابط مصاهرة بين البلدين.



