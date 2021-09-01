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الأربعاء، 01-09-2021 10:17 م

السفير العراقي لدى الأردن: نتطلع لنتائج مثمرة لزيارة الوفد البرلماني الأردني لبغداد

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الوكيل الإخباري - قال السفير العراقي لدى المملكة حيدر العذاري إن زيارة رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات بدعوة من رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي تأتي في توقيت مهم وتحمل دلالات عمق العلاقات بين البلدين والنية المتبادلة إلى رفع مستوى التنسيق والتشاور خدمة لشعبي البلدين الشقيقين.

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وأضاف العذاري لدى تواجده في مطار الملكة علياء الدولي لوداع العودات والوفد النيابي المرافق، أن الزيارة التي تأتي بعد ثلاثة أيام من مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون، تعكس مدى الحرص الأردني بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني على دعم العراق واستقراره، وتعكس رغبة جلالته والبرلمان الأردني على رفع مستوى التعاون إلى التكاملية في المجالات كافة.


وعبر العذاري عن حرص بلاده على تطوير العلاقة بين البلدين في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن زيارة رئيس مجلس النواب الأردني لبغداد قبل شهر من موعد الانتخابات البرلمانية العراقية إنما تشكل رسالة واضحة بدعم أردني للعملية السياسية في العراق.

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