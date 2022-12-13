السفير العضايلة يؤكد حرص الأردن على تعزيز التبادل الثقافي مع مصر

الوكيل الاخباري - بحث السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة، اليوم الثلاثاء، مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري الدكتور أيمن عاشور، آليات تعزيز التعاون التعليمي والبحثي بين مصر والأردن.



وركّز اللقاء على الجهود المبذولة والتنسيق المتبادل بين الجهات المعنية في البلدين؛ لتعزيز التعاون المشترك وتذليل العقبات التي تواجه الطلاب الأردنيين، وتقديم جميع التسهيلات لهم، لا سيما في ظل ما يربط البلدين من اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تعاون في مجالات التعليم العالي.

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