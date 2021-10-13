السفير العضايلة يفتتح معرضاً في جامعة القاهرة بمناسبة مئوية الدولة



الوكيل الاخباري - افتتح السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة، اليوم الأربعاء، معرض "الأردن في مئة عام ...تاريخ ومجد"، والذي تضمن صوراً ووثائق تعرض لمسيرة الأردن ومؤسساته والإنجازات التي تحققت في المئوية الأولى للدولة الأردنية.



ويأتي المعرض الذي تقيمه جمعية "سند" للفكر والعمل الشبابي في كلية الطب في جامعة القاهرة بتنظيم من السفارة الأردنية، وبالتعاون مع كلية طب القصر العيني في الجامعة، ضمن الاحتفالية الشبابية الأردنية، والتي انطلقت أمس في القاهرة، بمناسبة الاحتفالات بمئوية الدولة الأردنية.

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