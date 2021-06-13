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الأحد، 13-06-2021 10:33 ص

السفير الفلبيني: 38 ألف فلبيني وجدوا في الاردن موطنا ثانيا لهم

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الوكيل الاخباري- قال السفير الفلبيني في عمان أكمد سكام، ان أكثر من 38 ألف عامل فلبيني يعملون في المملكة، وجدوا الأردن موطنًا ثانيا لهم.

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واكد السفير خلال احتفال اقامته سفارة بلاده في عمان مساء أمس السبت بمناسبة الذكرى الـ 123 لاستقلال الفلبين، عمق ومتانة العلاقات الأخوية بين البلدين منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بشكل رسمي بينهما.


واشار، الى زيارة جلالة الملك الحسين في آذار 1976 للفلبين، مبينا الى ان العلاقات والزيارات شهدت تطورا ونموا في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات، وان اخر زيارة كانت للرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي للمملكة في الفترة من 5 إلى 8 ايلول 2018.


وبين الدور الهام الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني في مكافحة الارهاب والتطرف، مشيرا الى مبادرة اجتماعات العقبة التي اطلقها جلالته لمكافحة التطرف.


وأعرب عن شكر بلاده وتقديرها لدعم الاردن بقيادة جلالة الملك لجهود الفلبين وتعزيز قدرته على مكافحة التطرف والارهاب.

 

 




 

 


 

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