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السبت، 25-05-2024 12:55 م

السفير القطري يهنئ بعيد استقلال المملكة

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الوكيل الإخباري - هنأ السفير القطري في عمان الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، بالذكرى الثامنة والسبعين لاستقلال المملكة.

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وأشاد السفير آل ثاني في مقطع مصور بثته السفارة القطرية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بالإنجازات الكبيرة التي تحققت تحت القيادة الهاشمية في بناء المملكة القوية العزيزة والمزدهرة التي تتمتع بمكانة مرموقة عربيًا وإقليميًا ودوليًا وإنسانيًا.


وشدد على أن "كل ما تحقق من إنجازات، هو حصيلة تاريخ ممتد من العمل الجاد عبر العقود والأجيال حتى باتت المملكة في مقدمة الدول التي يشهد لها بالنجاح في جميع الأصعدة، وتجاوز العديد من التحديات الإقليمية التي تشهدها المنطقة".


وأشار إلى العلاقات الأردنية القطرية التي تعتبر "نموذجًا فريدًا يتضح من خلال الترابط الأخوي بين الشعبين والقيادتين وعلى رأسهما جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني، والتي شكلت القاعدة الصلبة للسياسات المشتركة والتعاون البناء والتكاتف الأخوي الذي يخدم مصلحة البلدين الشقيقين ويعود بالنفع على المنطقة عامة".


وعبر السفير آل ثاني عن خالص تمنياته للأردن وشعبه بدوام التقدم والازدهار، وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان.

 




 

 


 

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