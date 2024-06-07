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الجمعة، 07-06-2024 03:20 م

السفير الكويتي يهنئ الملك بعيد الجلوس

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الوكيل الإخباري- هنأ سفير دولة الكويت لدى الأردن حمد المري جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية.

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وأعرب المري في تصريح صحفي اليوم، عن فخره بمسيرة البناء والإنجاز التي شهدها ويشهدها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وعضيده سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد. وأضاف، أن الشعب الأردني، هو شريك في هذا الإنجاز لإيمانهم بقيادتهم وعطائهم غير المشروط لوطنهم؛ مما جعل الأردن بجهود أبنائه وبناته دولة رائدة في الإقليم.


وأكد، أن الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني تجاوز مختلف التحديات الإقليمية المحيطة على مدى 25 عامًا استند خلالها إلى قواعد وأسس راسخة وإلى نموذج متميز من الوحدة الوطنية والعيش المشترك. وقال، إنه بصمود الأردن ووحدة صفه وحكمة قيادته وصل اليوم إلى مستوى نفخر به كواحة أمن وأمان ونموذج يحتذى به.


وأشاد المري بالعلاقة التاريخية بين الكويت والأردن التي تستند إلى روابط راسخة على المستوى الشعبي والرسمي، وتحمل الهم العربي وخاصة القضية العربية المركزية "القضية الفلسطينية" في المحافل الدولية جنبا إلى جنب.

 




 

 


 

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