السفير الكويتي: 18 مليار دولار الاستثمارات الكويتية في الأردن ونتطلع لزيادتها

الوكيل الاخباري – احمد بني هاني

أكد السفير الكويتي في الأردن عزيز الديحاني أن المستثمرين الكويتيين يتطلعون لزيادة حجم استثماراتهم في المملكة.

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وقال الديحاني خلال لقاء صحفي ،أن حجم الاستثمارات الكويتية في الأردن تقدر بـ١٨ مليار دولار وهي الأولى في الاستثمارات الأجنبية بالمملكة.



وأضاف أن الأردن يتضمن بيئة ملائمة للاستثمار من خلال وجود تشريعات وقوانين محفزة للاستثمار بالإضافة إلى وجود الإرادة السياسية في الأردن لتذليل العقبات أمام المستثمرين الكويتيين.



وأشار الديحاني إلى عمق العلاقات الدبلوماسية بين الأردن والكويت التي تعود إلى عام ١٩٦١، حيث رسخت جذورها قيادتي البلدين على مدى السنوات الماضية.



وبيّن أن زيارة سمو ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الأخيرة إلى الكويت كانت ناجحة ومثمرة، مشيدا بأهمية الأردن ومواقفه المشرفة في المنطقة والعالم والتي تتفق مع مواقف الكويت ما يدلل على توافق المواقف السياسية في الأردن.



وتوقع السفير الكويتي زيادة أعداد الطلبة الكويتيين للدراسة في الأردن خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى وجود أكثر من ٣ آلاف طالب يدرسون حاليا في الأردن نظرا لأهمية وجودة التعليم في المملكة والكفاءات التي تتمتع بها الأردن.

